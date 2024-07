"Estoy trabajando en un campamento en Nueva York y hay gente de todas partes del mundo de habla inglesa: Gales, Irlanda, Jamaica, Australia, Nueva Zelanda...menos otro español y yo", dice el tiktoker para introducir el vídeo. Nacho Barrueco, '@nachobarrueco_' en TikTok, explica así lo que ocurre cuando dice que es español al estar rodeado de tanta gente extranjera.

El joven, que viaja continuamente por el mundo, se encuentra ahora en Nueva York, y comenta que cuando dice que es de Madrid la gente alucina. "Todo el mundo idolatra a España. Todo el mundo menos nosotros mismos", asegura.

"Cuando dices que eres español automáticamente te empiezan a hacer 35.000 preguntas acerca de la gastronomía, del clima, de equipos de fútbol, de la fiesta...todos se acuerdan del viaje que hicieron a España", afirma Nacho. "Cuanto más viajo, más me doy cuenta de lo especial que somos, de lo poco que nos valoramos, y de lo que nos cuesta darnos cuenta de cómo somos", reflexiona.

El creador de contenido muestra en otro vídeo de su canal de TikTok los choques culturales vividos tras su primera semana trabjando en Nueva York: desde la diferencia en los coches, donde dice que comparado con España allí solo hay "mastodontes motorizados", hasta la cena "a las seis de la tarde. "Aquí no me queda otra y me acuesto con un hambre de locos", comenta Nacho, que dice estar acostumbrado a cenar más tarde, "como buen español". Puedes ver esta y otras diferencias en el vídeo que acompaña esta noticia.

