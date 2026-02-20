Una tiktoker denuncia con ironía un piso de 17 metros en Madrid por 315.000 euros: "Una ganga, ¡corred que vuela!"

En Madrid ya no se buscan pisos, se buscan milagros: 17 metros cuadrados por 315.000 euros y todavía lo llaman "ganga". Los Aruser@s vuelven a activar el 'zulómetro' con el apartamento que puedes ver aquí.

Otro zulómetro ha sido detectado en Madrid gracias a Aruser@s. Como vemos en el viral que presenta Hans Arús, ha salido a la venta un piso de 17 metros cuadrados por la módica cifra de 315.000 euros. "Una ganga, ¡corred que vuela!", ironiza el colaborador.

El piso ha sido publicado en la cuenta de TikTok '@le_petit_patito', dedicada a exponer estos "chollos" inmobiliarios con fina ironía, mostrando diminutos apartamentos por los que prácticamente te piden un riñón y parte del hígado, por si acaso.

"En este caso: 17 metros cuadrados, 1 habitación, situado en Palacio, Madrid, con cocina en concepto abierto que integra comedor y zona de estudio", señala bromeando la locutora. Lo de "integrar" es generoso: comedor y salón se reducen a una mesita con una televisión encima, y el dormitorio, una cama, está estratégicamente colocado al lado. Porque en 17 metros cuadrados no se distribuye el espacio: se juega al Tetris en modo experto.

Estructura vista, lámparas tipo "rodeo" y un aire que recuerda más a un decorado de pueblo fantasma que a un hogar acogedor. La puerta de entrada, además, la comparan con la de 'Imaginarium': si mides más de 1,50, quizá tengas que entrar en modo limbo.

Desde el plató de Aruser@s se llevan las manos a la cabeza. "Me hace gracia cuando dice 'una habitación': ¡una y con suerte!", bromea Alfonso Arús, que añade: "Lo de entrar agachado depende del lumbago que tenga la visita; eso también hay que estudiarlo".

