Alfonso Arús comenta la nueva pillada en la 'kiss cam' "a lo Coldplay": "Los reconocen seguro"

¡Atención, amantes del mundo! En la era de la 'kiss cam', querer pasar desapercibido es casi imposible sobre todo si hay cámaras, público y un realizador muy atento y pícaro.

Aunque parezca increíble, después de la sonada pillada entre el CEO de Astronomer y su directora de Recursos Humanos en un concierto de Coldplay, parece que todavía hay amantes que desafían todas las reglas, pero que, lamentablemente, terminan siendo descubiertos.

Esto ha ocurrido en otra 'kiss cam', donde la pareja, al verse en la pantalla gigante, intentó ocultar su rostro y girarse para no ser reconocidos. "Hay que reconocer que van rápidos porque se han girado en un abrir y cerrar de ojos, ¡pero los reconocen perfectamente!", asegura Alfonso Arús, entre risas, desde el plató de Aruser@s.

"Lo mejor siempre es el realizador, que aunque quiten hasta el logo de la 'kiss cam', sigue pinchando la cámara para captar la reacción de los amantres", comenta la tertuliana María Moya, recordando que en estos casos nada escapa al ojo ni a la pantalla gigante.

