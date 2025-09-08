"Bakery, coffee...¡cojones, que estamos en Málaga!": el mosqueo de un tiktoker que planta cara al inglés de postureo

El creador de contenido '@bombero.foodie' se pasea por el centro de Málaga y celebra los carteles en español entre tanto coffee y bakery. Un debate lingüístico que ha llegado hasta el plató de Aruser@s.

"Estoy en el centro de Málaga y mirad, ¿qué pone ahí? Helados y turrones, ¿verdad?", dice el creador de contenido '@bombero.foodie', que señala varios carteles de diferentes establecimientos que mantienen el nombre original sin caer en la tentación de poner 'ice cream'.

"Me estoy fijando y coffee, baquery...¡Estamos en Málaga y aquí se habla español!", dice el joven, quien advierte que si "se quiere poner 'baquery', no hay ningún problema". "Pero ponme primero pastelería, ¡cojones!", critica.

Desde el plató de Aruser@s, le dan la razón al tiktoker. "Eso pasa cuando la mayoría de la clientela es turista...", dice Óscar Broc, a lo que Tatiana Arús añade: "Parece que queda más glamuroso, pero...".

Patricia Benítez asegura que, más allá de las tiendas, muchos jóvenes también se han apropiado de hablar así. "Ahora te dicen que les des un 'feedback', en vez de una respuesta, a ver lo que te parece", comenta la colaboradora.