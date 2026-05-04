Shakira dedica unas palabras a las madres solteras por el Día de la Madre con pulla a Piqué: "Yo soy una de ellas"

"En Brasil hay más de 20 millones de madres solteras, que tienen que luchar todos los días para mantener a su familia, y yo soy una de ellas", ha destacado Shakira en su concierto en Río de Janeiro.

Shakira ha congregado a dos millones de personas en su histórico concierto en Copacabana, una de las playas más conocidas de Río de Janeiro, y donde ha dedicado unas bonitas palabras a las madres solteras coincidiendo con el Día de la Madre. "En Brasil hay más de 20 millones de madres solteras, sin ayuda, que tienen que luchar todos los días para mantener a su familia, y yo soy una de ellas", ha destacado la artista, haciendo una clara indirecta a su expareja, Gerard Piqué.

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