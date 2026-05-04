Ahora

Viral

Shakira dedica unas palabras a las madres solteras por el Día de la Madre con pulla a Piqué: "Yo soy una de ellas"

"En Brasil hay más de 20 millones de madres solteras, que tienen que luchar todos los días para mantener a su familia, y yo soy una de ellas", ha destacado Shakira en su concierto en Río de Janeiro.

Shakira dedica unas palabras a las madres solteras por el Día de la Madre con pulla a Piqué: "Yo soy una de ellas"

Shakira ha congregado a dos millones de personas en su histórico concierto en Copacabana, una de las playas más conocidas de Río de Janeiro, y donde ha dedicado unas bonitas palabras a las madres solteras coincidiendo con el Día de la Madre. "En Brasil hay más de 20 millones de madres solteras, sin ayuda, que tienen que luchar todos los días para mantener a su familia, y yo soy una de ellas", ha destacado la artista, haciendo una clara indirecta a su expareja, Gerard Piqué.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Juicio por el caso mascarillas, en directo | Ábalos declara en la recta final del juicio para responder a las acusaciones de Aldama
  2. García Ortiz habla por primera vez tras su condena y carga contra la "intoxicación" de la Comunidad de Madrid: "Hemos perdido todos"
  3. El proyecto "humanitario" de Trump para desbloquear Ormuz se topa con la amenaza de Irán: "Cualquier fuerza armada extranjera será blanco de nuestros ataques"
  4. Merz quita hierro a la retirada de soldados de EEUU y niega que tenga relación con su choque con Trump
  5. "No tienen corazón": la desesperación y el enfado por el 'no' del PP, Vox y Junts a la prórroga de los alquileres
  6. Tres muertos por hantavirus en un crucero de lujo que partió desde Argentina con destino final en Canarias