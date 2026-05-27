Tienen que salir con bolsas en la cabeza porque su vecina les tira agua por el balcón 'sin ser ellas nada de eso'

Las chicas que protagonizan este vídeo que recoge Aruser@s se han hecho virales por la complicada situación que viven cada día, aunque se lo toman con humor.

El vídeo viral de @renataarivero que Aruser@s nos muestra a continuación podría llegar a ser un digno sucesor de aquel que tanto recordamos de las vecinas de Valencia. En este caso, las chicas, que viven en un edificio, se ven obligadas a salir de él con bolsas en la cabeza porque sus vecina les tira agua desde el balcón cada vez que las ve en la calle. Alfonso Arús no puede dejar de preguntarse si ellas habrán hecho algo para merecerse este trato.

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