Ahora

Viral

Tienen que salir con bolsas en la cabeza porque su vecina les tira agua por el balcón 'sin ser ellas nada de eso'

Las chicas que protagonizan este vídeo que recoge Aruser@s se han hecho virales por la complicada situación que viven cada día, aunque se lo toman con humor.

Tienen que salir con bolsas en la cabeza porque su vecina les tira agua por el balcón sin ser ellas nada de eso

El vídeo viral de @renataarivero que Aruser@s nos muestra a continuación podría llegar a ser un digno sucesor de aquel que tanto recordamos de las vecinas de Valencia. En este caso, las chicas, que viven en un edificio, se ven obligadas a salir de él con bolsas en la cabeza porque sus vecina les tira agua desde el balcón cada vez que las ve en la calle. Alfonso Arús no puede dejar de preguntarse si ellas habrán hecho algo para merecerse este trato.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. El caso Zapatero tensiona la legislatura mientras Sánchez se escuda en su agenda internacional para huir de la enésima crisis
  2. El análisis de lo incautado, una pieza aún secreta y los informes de los seguimientos: lo que falta por saber de la investigación de la UDEF a Zapatero
  3. El portavoz de Vox en Alcalá de Henares, acusado de presunto acoso sexual, acoso laboral y revelación de secretos
  4. El juez Peinado cita a Begoña Gómez el 9 de junio para una "audiencia previa" al juicio y le advierte de que si no acude podrá ser "conducida por la fuerza pública"
  5. Israel intensifica sus ataques contra Líbano pese a un alto el fuego que no ha llegado a cumplir
  6. Décadas de censura y artistas en lucha: de la primera lista negra de McCarthy a la húngara de Orbán o la de los ayatolás en Irán