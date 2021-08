¿Alguna vez los zapeadores han tenido problemas con sus vecinos? Cristina Plaza desvela que ha tenido uno muy "gordo" con una vecina que, incluso la quiso denunciar. "Era un buen día porque me había tocado una línea en el bingo", destaca la zapeadora, que recuerda cómo a después de ganar la línea y aparcar su coche delante de su casa a los dos días su portero la llamó para informarla de que su coche se había estrellado.

"Una vecina me llamó para acusarme de que yo había estrellado mi coche contra el suyo", explica la joven, cuando en realidad señala que había sido su vecina la que había estrellado su coche contra el suyo y que le estaba echando la culpa a ella. "Yo mucha risa pero luego tengo muy mala leche", destaca Plaza, que afirma que se enfadó muchísimo y su vecina la quería denunciar. "Me ha dado la impresión que es como la historia de las vecinas de Valencia que no sabes cuál de las dos tiene razón", destaca Dani Mateo. Puedes escuchar su anécdota completa en el vídeo principal de esta noticia.