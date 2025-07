"Si tengo prisa porque voy al médico, ¿espero a que terminen su paseíto?": la indignación de un tiktoker con unos ciclistas en carretera

¿A quién no le ha pasado lo mismo que a @carliyoelnervio alguna vez mientras va conduciendo un coche por una carretera española?

No es la primera vez que ocurre algo así en una carretera de España y cualquier conductor puede darnos la razón. El grupo de ciclistas contra el que descarga su ira @carliyoelnervio circula de una manera que no se ajusta a la legalidad, en pelotón, e impide el paso al coche del tiktoker.

Visiblemente molesto, Carliyo expresa su enfado en el vídeo viral sobre estas líneas: "¿Esto cómo va a ser? ¿Yo me tengo que comer 20 minutos de carretera porque no se puede adelantar porque tengamos delante un pelotón que se está dando una vueltecita? ¿Por qué no se ponen en filita india y adelanto yo por un lado?". Su copiloto asiente indignada: "Esto es acojonante".

El creador de contenidos insiste en que su intención no es atacar a los ciclistas, pero se pregunta: "Si tengo prisa porque voy al médico, ¿me tengo que esperar a que terminen su paseíto?".

En el plató del programa de laSexta se abre un debate que termina confirmando que, efectivamente, no circulan conforme a lo legal.

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en atresplayer.com.