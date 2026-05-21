Alfonso Arús, al descubrir que una madre ha comprado 14.000 cromos del Mundial a su hijo: "¡A euro y pico el sobre, calcula!"

Los virales de los cromos del Mundial vuelven a protagonizar la sección de los 'Eings' en Aruser@s, esta vez con el caso de una madre que ha adquirido miles de sobres.

Los virales relacionados con los cromos del Mundial de fútbol han vuelto a acaparar la atención en Aruser@s. En esta ocasión, el programa ha comentado la historia de una madre que habría comprado 14.000 sobres de la colección de la Copa del Mundo.

"A euro y pico por sobre, calcula, ¿se ha gastado 21.000 euros?", comenta sorprendido Alfonso Arús, al hacer números en directo sobre la posible cifra invertida. "Quizás los has comprado y aun así no le salen todos", remarca Óscar Broc, a lo que María Moya ironiza: "Será accionista mayoritaria de la empresa".

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