De "no vas a llegar a nada" a "tú puedes con todo": el viral de un tiktoker que pone a debate a los profes

Las comparativas de humor triunfan en Aruser@s, y esta vez han tocado un tema que levanta ampollas y risas a partes iguales: cómo han cambiado los profesores con el paso del tiempo.

En Aruser@s son muy fans de esos vídeos que retratan situaciones cotidianas con las que todos se sienten identificados. Y el último en conquistar el plató ha sido el creador de contenido Nachter, que ha lanzado una comparativa tan afilada como divertida sobre los profesores "de antes" y "de ahora".

El contraste no tiene desperdicio. Del mítico "no vas a llegar a nada en la vida" hemos pasado a un mucho más diplomático "tu actitud a veces es un poco difícil, pero llegarás a donde te propongas". Y lo mismo ocurre con las notas: del exigente "tienes un cinco, pero te pongo un cuatro porque puedes hacerlo mejor" al generoso "tienes un cuatro, pero te subo a siete porque pasas de curso igualmente".

Otro momentazo del vídeo llega con las valoraciones finales: del demoledor "cuatro suspensos, esto refleja que no has hecho nada en todo el curso" al optimista "has suspendido cuatro, pero has aprobado seis, ¡eso es más de la mitad!".

Tras ver el viral, Alfonso Arús lo tiene claro: "los profesores no estarán muy de acuerdo" con estas pullitas. Y es que, aunque exagerado, el vídeo ha abierto el debate en el plató.