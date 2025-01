Taylor Swift gasta 1,7 millones de dólares en reformar su mansión para vivir con Travis Kelce

Taylor Swift ha realizado una millonaria reforma para vivir con Travis Kelce. Y es que la cantante se ha gastado 1,7 millones de dólares para reformar su vivienda de 400 metros cuadrados. ¿El objetivo? "Ampliar la zona del comedor y de una de las habitaciones, añadir una habitación extra, imagino que para que cada uno tenga su vestidor", explica Tatiana Arús.

Por su parte, Alfonso Arús reflexiona en el vídeo tras ver cómo es la mansión de Taylor Swift: "Aquí la ley de costas te la pasas por donde quieres".

Taylor, de récord

'The Eras Tour', la gira de Taylor Swift, recaudó más de 2.000 millones de dólares en la venta de las entradas según 'The New York Times'. De esta forma se convirtió en la más taquillera de la historia, ya que en los casi dos años de gira se ingresaron 2.077.618.725 dólares, lo que es el doble de cualquier otra gira de conciertos que se haya hecho nunca. Más de 10 millones de personas de todo el mundo acudieron a algunos de los conciertos de Taylor Swift durante esta gira.