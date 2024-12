Taylor Swift, de récord: su gira es la más taquillera de la historia y reparte millones entre sus trabajadores

Taylor Swift está de celebración y es que su gira, 'The Eras Tour', se ha convertido en la más taquillera de la historia. La artista lo ha celebrado repartiendo hasta 197 millones entre sus trabajadores.

'The Eras Tour', la gira de Taylor Swift, ha recaudado más de 2.000 millones de dólares en la venta de las entradas según ha informado 'The New York Times'. De esta forma se convierte en la más taquillera de la historia, ya que en los casi dos años de gira se ingresaron 2.077.618.725 dólares, lo que es el doble de cualquier otra gira de conciertos que se haya hecho nunca. Más de 10 millones de personas de todo el mundo han acudido a algunos de los conciertos de Taylor Swift durante esta gira.

Tras conocer esta información, Alfonso Arús bromea en el plató de Aruser@s: "Había mucha expectación por saber qué gira era la más larga y la que más recaudaba, si la de Taylor Swift o la de Isabel Pantoja. Y, al final, se ha impuesto por la mínima la de Taylor". "Estaba la cosa muy igualada", ironiza el presentador en el vídeo principal de esta noticia, donde Tatiana Arús destaca que Taylor Swift ha repartido en bonos hasta 197 millones de dólares entre su equipo, desde camioneros a repartidores.