Taylor Swift arrasa en los IHeartRadio Music Awards: "El álbum transmite alegría, seguridad y libertad porque me siento así gracias a Travis"

"Probablemente, este álbum también transmita mucha alegría, seguridad y libertad, porque así es como me siento cada día gracias a mi prometido, que está aquí esta noche", confiesa Taylor Swift tras ser galardonada en los iHeartRadio Music Awards 2026.

Taylor Swift ha arrasado en los iHeartRadio Music Awards 2026, donde ha sido la gran protagonista al alzarse con siete galardones. Además, "ha liderado los premios más principales", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal el beso que se ha dado la cantante con su novio tras ser galardonada.

Pero el cariño hacia Travis Kelce no ha quedado ahí y es que la artista le ha dedicado unas bonitas palabras al jugador de fútbol americano mientras realizaba su discurso sobre el escenario tras ser galardonada por el Mejor Álbum Pop del Año.

"Probablemente, este álbum también transmita mucha alegría, seguridad y libertad, porque así es como me siento cada día de mi vida gracias a mi prometido, que está aquí esta noche", ha declarado la cantante mientras aparecía en pantalla la cara de un orgulloso Travis Kelce.

Por último, Tatiana Arús explica que Miley Cyrus ha sido otra de las galardonadas tras lograr el premio Innovator, por su impulso en el pop. Además, la cantante ha interpretado uno de sus conocidos temas sobre el escenario mientras Taylor Swift lo daba todo entre el público.

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