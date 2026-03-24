Miley Cyrus posa con Maxx Morando en el estreno del especial de Hannah Montana por sus 20 años

Miley Cyrus ha acudido al estreno del especial de Hannah Montana cuando se cumplen 20 años de la famosa serie. La actriz y cantante ha posado muy sonriente con su prometido, Maxx Morando.

Miley Cyrus ha asistido al estreno del especial de Hannah Montana con motivo de su 20 aniversario. Junto a la conocida actriz y cantante ha pasado su pareja, Maxx Morando. El especial contará con imágenes inéditas, recreaciones del set de la serie, momentos icónicos revividos así como música característica de la serie. Además, la cantante será entrevistada por Alex Cooper.

Incluso, ante la repercusión que está teniendo este especial, la cadena Starbucks ha lanzado una bebida secreta inspirada en Hannah Montana. "Es una especie de batido entre fresa y frambuesa", destaca Tatiana Arús, que recuerda que la protagonista "detestaba la frambuesa". Además, el envase está firmado.

"Pero, ¿sigue habiendo fans de Hannah Montana?", pregunta alucinado Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús cuenta que, incluso, Kim Kardashian ha intentado comprarse, sin éxito, la famosa peluca de Miley Cyrus en la serie.

El tráiler de Hannah Montana 20 años después

"Ya me estoy poniendo emocional", dice Cyrus en la primera escena del adelanto de 'Hannah Montana 20th Anniversary Special', que llegará a la plataforma de Disney+ el 24 de marzo, exactamente dos décadas años después del debut del programa en Disney Channel.

En ella, se ve a la cantante de 'Flowers' entrar al set de grabación, la casa de Miley Stewart, una adolescente que intenta compaginar su vida normal con su identidad secreta como la famosa estrella pop Hannah Montana.