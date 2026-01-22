Taylor Swift, la artista femenina más joven en formar parte del Salón de la Fama de los Compositores

La artista entrará en el Salón de la Fama de los Compositores junto a otros músicos como Alanis Morisette, Walter Afanasieff o Kenny Loggins, en un evento cerrado al público el próximo mes de enero.

Su gira internacional fue todo un éxito —tanto que decidió repartir parte del 'pastel' entre los trabajadores del 'Eras Tour'— y ahora su carrera se ve premiada aún más, al entrar en el Salón de la Fama de los Compositores. No es la única: la organización ha anunciado los nombres de los iconos musicales que entrarán en este espacio donde se consagra y celebra a los pioneros musicales, entre los que se encuentra el de Taylor Swift, la artista femenina más joven en entrar en el Salón de la Fama.

El anuncio llega poco después de que la estrella del pop internacional, de 36 años, batiera su propio récord de ventas con su último disco, 'The life of a showgirl'. Swift compartirá Salón de la Fama con otros ocho compositores que entran en 2026: Walter Afanasieff, Terry Britten, Graham Lyle, Paul Stanley y Gene Simmons de KISS, Kenny Loggins, Alanis Morissette y Christopher Tricky Stewart. El evento, que no será abierto al público, se celebrará el 11 de junio en el hotel Marriott Marquis de Nueva York.

"La industria musical se basa en el increíble talento de los compositores, que crean canciones inolvidables", ha recordado el presidente del Salón de la Fama de los Compositores desde 2018, el músico Nile Gregory Rodgers. "Sin su arte, no habría música grabada, experiencias de concierto ni fans comprometidos. Todo se origina en la canción y su creador", ha subrayado.

Desde la organización han mostrado orgullo por su "compromiso continuo" en el reconocimiento de "algunos de los compositores más significativos de la historia desde el punto de vista cultural" y ha hecho hincapié en que este año no sólo presenta canciones icónicas, sino que también "celebra la unidad entre diversos géneros".