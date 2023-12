"La infanta Elena ha conseguido reunir a los reyes con los eméritos, algo que parecía prácticamente imposible", dice Alfonso Arús en Aruser@s con asombro antes de comentar todas las imágenes de esta quedada familiar real con motivo del 60 cumpleaños de la hija mayor del matrimonio de los reyes Juan Carlos y Sofía. "No faltó nadie, a excepción de Leonor y Sofía", que no pudieron acudir porque aún no han finalizado las clases.

Todos se dieron cita en un nuevo restaurante madrileño ubicado cerca del Santiago Bernabéu. El presentador tiene una duda a la que lleva tiempo dando vueltas: "cuando van a comer con la familia, ¿la llegada tiene que ser como la que hemos visto, o pueden darse la mano, o uno puede agarrar de la cintura al otro o puede cogerle por el hombro?".

Angie Cárdenas saca a relucir un gesto que se ha hecho viral en las últimas horas: la especie de saludo secreto entre la infanta Elena y el rey Juan Carlos I. Una auténtica coreografía que incluye señal de la cruz en la frente, juego de manos y golpecito en el pecho. "Mucha gente dice que es comparable a los saludos que se hacen los jugadores de la NBA para desearse suerte", explica Tatiana Arús.

Otra de las teorías apunta a que es "un gesto de protección de La Rioja cuando las personas mayores se encontraban con sus hijos o sus nietos". Sea como fuere, el rey emérito no podía estar más contento con estar en España para celebrar esta ocasión, sin embargo, al responder a los periodistas, hay quien interpretó un 'zasca' en sus palabras. "Hay que cumplir otros 60 para reunir a todos".