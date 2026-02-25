Ahora

Tatiana Arús, de la posible relación de Lamine Yamal y Lily Rowland: "Ella era amiga de Nicky Nicole, pero ya no se da 'me gusta'"

Tatiana Arús da todos los detalles en este vídeo sobre la posible nueva novia de Lamine Yamal: "Se llama Lily Rowland, es una influencer de 21 años de origen británico y que era conocida de Nicky Nicole".

Alfonso Arús destaca los rumores que apuntan a que Lamine Yamal tendría nueva novia. "Recientemente, Lily Rowland ha compartido una imagen con la camiseta del Barcelona, haciendo hincapié en que había viajado allí", explica Tatiana Arús, que destaca que es una influencer de 21 años de origen británico y que reina en TikTok.

"Lamine Yamal ya no hace lo mismo que con Nicky Nicole, no lo grita a los cuatro vientos", explica la colaboradora de Aruser@s, que destaca "el nuevo modus operandi de Lamine Yamal": "Empieza a dar 'like', pero sin seguir".

"Por su parte, Lily Rowland ha hecho lo mismo", afirma Tatiana Arús, que, además, destaca que "un hecho muy significativo es que Lili y Nicky eran amigas y desde hace un tiempo han dejado de intercambiarse 'me gusta' en redes sociales".

Un hecho que, para Alfonso Arús, confirma la relación entre el futbolista y la influencer: "Caso cerrado".

