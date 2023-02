"No descarta que pueda ser corte muy princesa", informa Tatiana Arús acerca del que será el vestido de novia de Tamara Falcó. La marquesa de Griñón, que está organizando los preparativos de su boda con Íñigo Onieva, (recordemos que se reconciliaron hace apenas un mes y medio) ha dado nuevos detalles del diseño y de cómo será la celebración, tal y como vemos en el vídeo principal de esta noticia.

"Hubo un vestido que encontré cuando estuve ayudando a mi hermana que me encantó y lo tengo bastante claro. Pero después, no sé. Ya que es mi día, pues igual me cambio", afirma la hija de Isabel Preysler, quien, por cierto, "no para de intentar colar invitados", según afirma Tamara.

Aunque en un principio, ni Íñigo Onieva ni ella querían que hubiera más de 200 invitados en total, finalmente, esperan que no haya más de 200 por cada uno. "Está confirmado que, al menos el banquete, será en 'El Rincón", comenta la colaboradora de Aruser@s. Lo que no está tan claro es dónde tendrá lugar la ceremonia.