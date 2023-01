Tamara Falcó ha visitado El Hormiguero y se ha convertido en la protagonista de la mesa por el interés que ha generado su segunda oportunidad con Íñigo Onieva: "El 24 (de diciembre) me dije '¿Por qué no ir a misa juntos?' Y a las siete de la tarde le mandé un mensaje para que me acompañara a la Misa de Gallo", confesó. La justificación que dio a Pablo Motos fue que "antes iba con su abuela, pero que ahora va sola", así que pensó en él para que le acompañara.

"Vino a casa, saludó a todo el mundo y a mi hermana le entró un ataque de risa", recordó la escena, aunque lo que más intrigaba a Pablo Motos era cómo se lo dijo a Isabel Preysler: "Mi madre se había ido a dormir. Le dije: 'Alguien viene a saludarte'". Puedes escuchar la anécdota al completo, además de los mejores momentos de Tamara Falcó en El Hormiguero, donde también contó que "había momentos en los que (Íñigo) se acercaba mucho durante la misa", en el vídeo principal de esta noticia.