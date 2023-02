"Bueno, al final, Mario y mi madre han roto, han dejado su relación y no tendría mucho sentido que lo invitara", responde Tamara Falcó en este vídeo a los periodistas que le preguntan si Mario Vargas Llosa asistirá a su boda.

La hija de Isabel Preysler asegura que siempre se ha llevado "fenomenal" con el escritor, que le desea todo lo mejor y confiesa que no le molesta que escriba sobre ella. "Es un artista y si me quiere mencionar, bienvenido sea y... hombre... con más cariño, mejor", afirma entre risas.

Al contrario de lo que se creía, no fue ella quien coincidió con Patricia Llosa en el avión, sino su hermana, informa Tatiana Arús en Aruser@s.

"Me encanta, porque cuando iba a hablar de Mario no sabía si decir 'tito Mario' o quitar lo de 'tito'", observa Angie Cárdenas. "Bueno, porque Julio (Iglesias) sigue siendo 'tío Julio', pero vamos, yo creo que no se han visto en la vida", comenta Alfonso Arús.