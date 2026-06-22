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Día del Padre

David Beckham se acuerda de Brooklyn al celebrar el Día del Padre con esta foto

David y Victoria Beckham no se han olvidado de su hijo mayor en el Día del Padre y han compartido imágenes antiguas en las que sale toda la familia, incluido Brooklyn

David Beckham se acuerda de Brooklyn al celebrar el Día del Padre con esta foto

David y Victoria Beckham han celebrado el Día del Padre publicando varias imágenes con sus hijos y, sorprendentemente, en ellas aparece su hijo mayor, Brooklyn, con el que no tienen relación. Eso sí, las imágenes corresponden a hace años, cuando toda la familia estaba unida. "Son fotografías que tirar de infancia", explica Tatiana Arús, que enseña en este vídeo el regalo que ha recibido el exfutbolista: dos gallinas sedosas. "Hemos pasado de regalos lujosos a un par de gallinas, no se habrá arruinado la familia Beckham", destaca, por su lado, Alfonso Arús.

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