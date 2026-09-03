George Clooney recibe el León de Oro en el Festival de Venecia de la mano de Laura Dern

George Clooney ha sido homenajeado por toda su carrera en el Festival de Venecia, donde ha recibido el León de Oro dedicándole unas bonitas palabras a su mujer, Amal Clooney, y a sus hijos.

La actriz Laura Dern ha dado el León de Oro a George Clooney en el Festival de Venecia en homenaje a toda su carrera. Como se puede ver en el vídeo, el actor ha pasado por la alfombra roja con el premio, donde ha sorprendido al colocarse alrededor de la prensa para hacerse una fotografía con los fotógrafos. Además, el intérprete ha dedicado unas bonitas palabras a su mujer, Amal Clooney, y a sus hijos: "No encuentro palabras para describir lo mucho que quiero a mi mujer, lo orgulloso que estoy de ella y de nuestros dos hijos, bueno, al menos de uno de ellos". Además, el actor ha lanzado una pequeña pulla a su película de Batman.

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