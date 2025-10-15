Susanna Griso se casa con Luis Enríquez Nistal en julio en la Costa Brava: "Levanté el café y ahí estaba el anillo"

Tras comenzar en enero su relación pero con muchos años de amistad detrás, Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal se casarán el próximo mes de julio en la Costa Brava.

Alfonso Arús analiza con Tatiana Arús en el plató de Aruser@s las portadas de las revistas del corazón, como la revista 'Hola' que publica una fotografía de Sara Carbonero, Isabel Jiménez, Tamara Falcó y más famosas juntas o la revista 'Diez Minutos' que publica la entrevista de Toñi Moreno en la que asegura que lleva "cinco años sin amor".

Por otro lado, la misma revista anuncia la boda de Susanna Griso con Luis Enríquez Nistal, con el que se casará en julio en la Costa Brava tras siete meses de relación. "Ella misma confesó que le sorprendió, le había escondido el anillo debajo de la taza de café", explica Tatiana Arús.

Además, la presentadora de 'Espejo Público' ha compartido en su programa más detalles sobre cómo fue la pedida. "Entonces le veo ahí sentado y le digo '¿qué haces tan pronto desayunando?'", ha contado Griso, que ha explicado cómo fue el momento: "Levanto la taza y ahí estaba el anillo".

