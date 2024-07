"¿Cómo es posible que la dependienta dé por hecho y normalice que entre un ternero a la farmacia?", se preguntaba Alfonso Arús antes de reproducir el vídeo principal de esta noticia. En las imágenes grabadas por la cámara de seguridad del establecimiento se puede ver cómo un ternero pasea libremente por la tienda sin que la dependienta se altere o se ponga nerviosa.

"Es que la señora ni se inmuta", destacaba el presentador del programa, viendo que a la mujer no se asusta teniendo un ternero dentro de su tienda. "Le dice: 'Ya tengo guardado lo tuyo, lo que me has reservado esta mañana'", bromeaba María Moya.

Tatiana Arús exponía que la mujer igual no se asusta porque la vaca entra muy tranquila, "muy cívica" sin hacer ningún estruendo o embistiendo cosas. "Ya, pero digo yo que una mínima sorpresa, un mínimo gesto", le responde el conductor del programa. Por su parte, María Moya apuntaba que la mujer coge el teléfono como para avisar a alguien, pero que no se moverá para no llamar la atención del animal.