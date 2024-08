En Filipinas, una novia no se ha podido olvidar del trabajo ni en uno de los días más importantes de su vida, el día de su boda. "No se olvida porque no puede olvidarse", asegura Alfonso Arús al ver las imágenes de la joven vestida de blanco apoyada en las escaleras mientras repasa las notas delante de sus alumnos.

"Pese a que es un día de celebración, ella sigue repasando los exámenes que le llegan desde la escuela en la que trabaja", explica el presentador del programa. "Muy mal, tiene que ser su día", comenta Cris Dalmau mientras María Moya solo espera que "esté siendo un aprobado general", ya que es un día para estar contenta.

