Hans Aarus enseña en el plató de Aruser@s la conversación viral entre una pareja sobre su hipotética boda. "¿Sabéis lo que me ha dado mi novia? Me ha metido un anillo en la cartera por si no me acuerdo de su tamaño de dedo", cuenta un chico en el vídeo, donde la joven explica que "se llama ser práctica".

"Te ofrezco saber cuál es mi talla perfecta porque ese día no queremos un disgusto sino que todo salga perfecto", insiste la novia, que destaca que "es de ser una novia hiperpráctica". Por otro lado, el chico afirma que su novia está rayada por si él no llora en el altar: "Yo qué sé si voy a llorar o no, yo tengo muchas ganas de casarme contigo". Pero la novia insiste en que "va a llorar": "Como no llores quiere decir que no me quieres, claro que vas a llorar".

Desde el plató de Aruser@s analizan este tema: ¿llorar es un símbolo de cariño en la boda? "Cómo han cambiado los tiempos, ahora a tu chico o chica lo llevas en la pantalla del móvil, antiguamente llevabas la foto del DNI en la cartera", reflexiona Alfonso Arús.