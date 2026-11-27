Se hartó de esperar a que San Judas Tadeo le consiguiera novio, congeló su figura en la nevera y acabó tirándola por la ventana. ¿Lo más surrealista? Puedes ver el final en este vídeo.

Si estás buscando al amor de tu vida y no llega, quizá esta historia te dé una idea, aunque no recomendamos seguir sus pasos. Una mujer se hartó de esperar a que San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, le consiguiera pareja y terminó lanzando su figura por la ventana. El problema es que impactó directamente en la cabeza de un hombre que, cosas del destino, acabaría convirtiéndose en su marido.

Ahora, como puedes ver en el vídeo sobre estas líneas, la mujer ha contado la anécdota asegurando que llevan nada menos que 55 años casados.

Una historia que ha dejado sorprendidos a los colaboradores de Aruser@s, incapaces de pasar por alto la peculiar forma en la que comenzó esta relación. "¿La clave entonces está en tirar al santo por la ventana y darle a alguien?", ha preguntado Alfonso Arús entre risas.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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