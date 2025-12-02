Soy una Pringada, a lo mal que visten los hombres: "Podría denunciar que me han quemado las córneas"

"Prefiero que vayan en pelotas con los huevos colgando", sentencia Esty Quesada, más conocida en redes como Soy Una Pringada, quien carga contra "el sentido de la moda" de los hombres.

Soy Una Pringada, fiel a su estilo sin filtros, protagoniza un nuevo momento viral tras afirmar tajante que "los hombres son más inferiores en todos los sentidos". No es la primera vez que Esty Quesada dispara sin miramientos y se cuela en la sección de los 'zascas' de Aruser@s, y esta vez no ha decepcionado.

La creadora de contenido carga especialmente contra el estilo de los hombres, asegurando que hay combinaciones imposibles que deberían estar prohibidas. "En el sentido de la moda, podría denunciar que me han quemado las córneas con sus elecciones de looks del New Yorker. No puedo. Prefiero que vayan en pelotas con los huevos colgando que ver la combinación de zapatillas de deporte, pinkies y pitillos", sentencia la youtuber de Baracaldo.

Desde el plató de Aruser@s, las reacciones entre los colaboradores no se han hecho esperar, calificando el vídeo de "glorioso" y celebrando, entre risas, otro de los ya clásicos 'zascas' que deja Esty.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.