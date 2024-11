Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el 'dardazo' de 'Soy una pringada' en su podcast 'Special People Club' sobre qué hablar y qué no con un hombre en una cita. Para Esty Quesada, es mejor "no compartir ninguno de tus gustos", porque "luego te cogen todas las referencias, te hacen 'gaslighting' y lo utilizan con la siguiente".

"Cuando estás hablando con un hombre y ese hombre tiene algún tipo de interés romántico en ti, no le comuniques ningún tipo de gusto, ni qué películas te gustan, ni qué música escuchas. No le digas nada", comienza diciendo la Pringada. "¿Porque sabes lo que os van a hacer?", lanza la pregunta a sus seguidores. "¡Cogerlo! Porque los hombres, la mayoría, son unos básicos y no tienen gustos de nada. ¡Lo único que les gusta es engañar y hacer el ridículo!", sentencia Esty Quesada.

Puedes ver su opinión al completo en le viral de su Instagram '@soyunapringadalol'.