La reacción de Alfonso Arús al Ferrari de 2,6 millones que no puede conducirse en carretera

En el plató de Aruser@s debaten sobre este capricho nivel "pieza de museo": ¿compensa desembolsar 2,6 millones de euros por un Ferrari que no puede circular por carretera convencional?.

Un inversor ha comprado un Ferrari por 2,6 millones de euros con una peculiaridad que no viene en el catálogo: no puede circular por carretera convencional. "Es más, los coches van perdiendo valor desde el momento de la compra. Este Ferrari se creó en 2013 y entonces costaba 1,3 millones; este inversor lo ha adquirido por 2,6 millones, así que ha duplicado su precio", explica Alba Sánchez, que desvela el motivo detrás de semejante desembolso: "¡Es casi una pieza de museo!".

Y no es para menos. Segun cuenta la colaboradora, Ferrari suele fabricar estos prototipos para probar su rendimiento y, una vez finalizadas las pruebas, lo habitual es destruirlos. Sin embargo, en este caso decidieron ponerlo a la venta. Lo que ha comprado este hombre es, básicamente, una joya de coleccionista que solo puede circular en condiciones muy específicas. "Le ha costado un pico, pero tiene una pieza de museo", insiste.

Desde el plató de Aruser@s no lo ven tan claro. "Cuando te compras un Ferrari y ves que solo lo puedes conducir por un camino rural...", ironiza Alfonso Arús. "Te dejas los bajos", añade entre risas Alba Gutiérrez, a lo que Hans Arús remata: "Y cada tres metros tienes un bache o un badén".