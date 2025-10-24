Soy Una Pringada, a la gente mayor que lanza frases hechas: "¡Señora, cállese un rato!"

vasca critica algunas de las frases hechas que, según ella, "no tienen sentido". Desde el clásico "mi libertad acaba donde empieza la tuya" hasta "t

La youtuber vasca critica algunas de las frases hechas que, según ella, "no tienen sentido". Desde el clásico "mi libertad acaba donde empieza la tuya" hasta "t enías razón, pero te han perdido las formas".

La creadora de contenido Esty Quesada, más conocida como Soy Una Pringada, no esconde su frustración hacia ciertas expresiones que considera vacías y repetitivas. "Esa frase de 'mi libertad acaba donde empieza la tuya', ¡eso no tiene ningún sentido!", critica la joven de Baracaldo entre risas.

La youtuber señala que, sobre todo, es la "gente mayor" la que suele recurrir a estas expresiones con frecuencia. "Son los mismos que dicen: 'Tenías razón, pero te han perdido las formas, ¡señora, cállese un rato!'", bromea.

Desde el plató de Aruser@s, comparte la opinión de Esty y aseguran que dan "mucha rabia" algunas frase. "Lo malo es que también lo dicen personas de no tan avanzada edad", le lanza la 'pullita' Alfonso Arús a la colaboradora María Moya, quien lo admite sin tapujos: "Lo digo mucho".

Entre risas, el presentador del programa también apunta que frases similares son habituales entre 'celebrities': "Lo dice la Preysler de María Vargas Llosa; 'te han perdido las formas y eres un maleducado'".

