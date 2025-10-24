Ahora
Estos son los disfraces más mágicos del desfile de mascotas del Fantasy Fest, en Florida

'Pet Masquerade'

Color, fantasía y mucha creatividad se han dado cita en el Fantasy Fest de Key West (Florida), donde decenas de mascotas han desfilado junto a sus dueños en el tradicional Pet Masquerade.

Cientos de personas han asistido al Fantasy Fest en Key West, Florida, al evento anual llamado Pet Masquerade, donde perros y otros animales de compañía han participado en undesfile de disfraces.

Este año, la temática "Cuentos para dormir y monstruos mágicos" ha llenado las calles de criaturas de ensueño, desde perros disfrazados de dragones hasta caballos convertidos en personajes de fábula.

En Aruser@s, el equipo ha destacado el ingenio de algunos participantes, calificando los disfraces de "muy currados" y "de película". Para Tatiana Arús recuerda a 'Cómo entrenar a tu dragón'". "Es genial cuando dueño y perro se disfrazan de lo mismo", asegura Rocío Cano.

