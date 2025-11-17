Ahora
Soy Una Pringada carga contra las convenciones familiares: "Propongo cortar con todo, ¡me la suda!"

La creadora de contenido Soy Una Pringada arremete, con su particular toque de humor, contra las obligaciones impuestas por la familia, asegurando que no siente ningún interés por mantener ese vínculo.

Esty Quesada, más conocida en redes como Soy Una Pringada, ha vuelto a demostrar que pocas cosas se salvan de su lista de odios. La youtuber vasca, que ha cargado contra "hombres que te roban las referencias" o " gente mayor que suelta frases hechas", esta vez ha puesto en el punto de mira en la familia.

"Si hay una costumbre familiar que yo cancelaría es tener algún tipo de contacto con ella, ¡propongo cortar con todo!", sentencia en su último vídeo, donde, lejos de suavizar su postura, añade: "¿Que ha nacido un sobrino? ¡No hay que tener miedo a decir que no te importa! Me la suda".

En el plató de Aruser@s, Óscar Broc estalla de la risa ante las declaraciones de la 'influencer', aunque reconoce que "muchas veces, la familia es un lastre".

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el debate que se ha creado entre los tertulianos en el plató.

