El impactante vídeo del aterrizaje de emergencia de globos aerostáticos en México

Aquí puedes ver el aterrizaje de emergencia de varios globos aerostáticos en el festival internacional de León, en México. "Si en algún sitio tiene que ir bien, es este día" , bromea Óscar Broc al ver el viral.

El festival de globos aerostáticos de León, en México, ha dejado una impactante y viral imagen cuando comenzaron a aterrizar de emergencia en plena autopista y con los coches pasando.

Conductores de varios vehículos tomaron las imágenes de cómo descendían los globos hasta llegar a la carretera. Unas maniobras para el descenso forzoso que fueron captadas en vídeos que rápidamente se viralizaron en redes.

"No hay ni un globo que llegue bien, ¡menos mal que es el festival internacional!", comenta Alfonso Arús entre risas. "Si en algún sitio tiene que ir bien, es este día", bromea Óscar Broc. "Menos mal que no han chocado entre ellos", asegura Angie Cárdenas, a quien le ha alarmado la situación por su peligrosidad.

