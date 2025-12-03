Vende todos los regalos de su ex infiel por Wallapop y se enamora de quien se los compra: "El nuevo Tinder"

Este vídeo viral tiene una sorpresa final de aúpa, pero la historia en sí tampoco se queda atrás. Un chico vende las cosas que le regaló su ex por Wallapop y acaba siendo la pareja de la persona que se las compró. Ahora, el marco del que quiso deshacerse, tiene una nueva foto y está en su casa.

Aruser@s recoge la bonita historia de @albertorumba08, un chico al que su ex le fue infiel en nochevieja del año pasado y decidió vender todas las cosas que ella le había regalado por Wallapop.

En los anuncios para la app dejaba claro lo que había pasado con su expareja, con mensajes tan elocuente como "taza regalada por mi ex" o "jersey navideño cuernos". Una chica le escribió para comprar el marco de fotos y después de quedar para hacer el intercambio, siguieron hablando.

Ella también había vivido una experiencia tan traumática como la suya y encontraron que tenían muchas cosas en común. Tras varios cafés, no consiguió perder de vista el marco, pero sí cambiar la foto que tenía.

Ahora, en él se les puede ver a él y a la chica que se lo compró, vestida con el "jersey navideño cuernos". Y es que el amor por fin ha triunfado y ellos dos son pareja.

Alfonso Arús se da cuenta en el último momento de un detalle sorprendente. "¡A esa chica la conocemos! ¡Es Shantal!", exclama emocionado al reconocer en esa imagen a una antigua compañera de trabajo.

