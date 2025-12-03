Rihanna, Julia Roberts, Jennifer Lawrence... el vídeo de los mejores looks de los Premios Gotham

Alfonso Arús se confiesa en este vídeo de Aruser@s tras ver los looks de los Premios Gotham, sobre todo a Kristen Stewart: "Tengo muchas dudas de quién merece entrar antes en la cárcel, si diseñadores o peluqueros".

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia los looks más llamativos de los Premios Gotham, celebrados en Nueva York. Por ejemplo, Rihanna ha lucido un diseño del nuevo director creativo de Balenciaga.

"Que me perdone, pero este vestido ni un aprendiz de diseñador hace una cosa tan espantosa", asegura Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús explica que se ha comentado mucho que tanto este vestido como el traje negro de su pareja, A$AP Rocky, que era del nuevo director creativo de Chanel. "Dicen que han sido la pareja más fashionista", destaca la colaboradora de Aruser@s.

Por su parte, Julia Roberts se ha decantado por un traje azul eléctrico firmado por Tom Ford mientras que Jennifer Lawrence ha apostado por un vestido gabardina en negro de Dior. Por otro lado, la actriz Kate Hudson "dicen que ha acertado mucho con su vestido dorado pero al ser satinado la parte baja está muy arrugada". "Es un error del diseñador", afirma Alfonso Arús, que destaca que "un diseñador, a parte del dibujo, tiene que procurar que las telas se arruguen lo menos posible, sobre todo si vas a eventos".

Por otro lado, Kristen Stewart también ha apostado por Chanel con un traje chaleco mientras que Jacob Elordi ha protagonizado un emotivo momento al llamar a su madre para que posara con él en la alfombra roja. Por último, tras ver este vídeo, Alfonso Arús reflexiona en el plató de Aruser@s: "Tengo muchas dudas de quién merece entrar antes en la cárcel, si diseñadores o peluqueros". "El peluquero de Kristen Stewart va directamente a la cárcel", afirma el presentador, que reflexiona: "Entre la cara de asco que pone y el peinado...".

