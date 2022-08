Lorena Castell se declara, en Zapeando, una auténtica fan de las páginas de venta de segunda mano, pero "no solo de las extravagancias que se venden", también de "sus usuarios". Como los protagonistas de este vídeo, que nos han regalado una "conversación tan genial" que se ha viralizado.

"El objeto que se vendía era el Warhammer", explica Quique Peinado, "un juego de mesa de guerra y estrategia al que se juega con figuritas". Pero cuando el comprador habló a la vendedora, recibió una respuesta que "impacta por su sequedad": "Incluye lo que tenga que incluir. Está cerrada, es de mi exmarido". El comprador, que intentaba hacerse el 'simpático', entra en el juego y le contesta: "Ok, mientras no aparezca luego pidiendo la caja", a lo que ella responde: "No me pregunta por su hijo, que tenga coraje de preguntarme por los puñeteros warhammer". Descubre la surrealista conversación entre estos dos usuarios de Wallapop y la cómica reacción de los zapeadores al leerla en directo en el vídeo principal de la noticia.