La sorprendente reacción de un niño cuando descubre que su hermano recién nacido tiene más pelo que él: "Oh my God!"

Es uno de los momentos que los papás esperan con más ilusión: el encuentro entre su hijo mayor con el pequeño recién nacido. Es por ello que no es de extrañar que más de uno tenga el móvil en la mano para inmortalizar la reacción de ambos al conocerse... aunque a veces, no todo sale como se esperaba, como demuestra este vídeo viral que recoge Aruser@s.

En estas imágenes, somos testigos de esta primera toma de contacto en la que el bebé llega en brazos de su madre con un gorrito puesto. El niño lo observa con curiosidad y decide retirárselo para descubrir lo que es la mayor sorpresa de su vida: ¡el pequeño tiene más pelo que él!.

"Oh my God! Oh my God, mama!", exclama en inglés provocando las risas de sus padres y de todos los presentes en el plató del programa de laSexta, que piden con golpes rítmicos su pase a Arusoros.

"Pero es que además luego se acerca como diciendo: 'No puede ser verdad, mi hermano no puede tener esa mata de pelo con unas horas de vida'", observa divertido Alfonso Arús.