"Iker Casillas está desatado. Ha entrado en Twitter, cuelga vídeos en TikTok e incluso Hierro le tuvo que decir que a veces hacía un poco el ridículo", cuenta Hans Arús en Aruser@s. El exportero del Real Madrid está dando últimamente mucho que hablar por sus bromas y chistes y en esta ocasión le ha tocado el turno a la Kings League.

El exfutbolista estaba dando pistas sobre el jugador número 13 de su equipo, el 1K FC, e insinuando que se trata de un profesional. "¿Vas a soltar la bomba, Iker? ¿Te la vas a sacar aquí?", le preguntó con sorpresa Ibai Llanos cuando Casillas le dijo que se trataba de alguien de "primera división".

"No me la quiero sacar porque la tengo pequeña", dijo, provocando las risas del streamer. Eso sí, aún no ha anunciado los fichajes.