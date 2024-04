"Estoy teniendo ansiedad y se lo he comentado a mi pareja, a lo que él me ha preguntado '¿cuánta batería te queda hoy?'". Así comienza el vídeo viral en el que Angie Cárdenas se basa para explicar en Aruser@s en qué consiste algo que ahora está de 'muy de moda' entre influencers, pero que de toda la vida es la definición de relación sentimental por antonomasia: la llamada 'técnica de la batería'.

Esta táctica usa como metáfora la batería de los aparatos electrónicos que usamos hoy en día y explica que uno debe complementar al otro para llegar al 100% de la carga. "Cari, hoy estoy al 30%". "Pues no te preocupes, que yo estoy al 70", pone como ejemplo la colaboradora, dejando claro el fundamento lógico.

"Por ejemplo, cuando una persona tiene que estudiar y está al 15%, el otro tiene que dar el otro 85", explica Hans Arús, uno de sus firmes defensores. El miembro más joven del equipo lleva usando esta premisa con su pareja "desde el minuto uno", y, por lo que podemos intuir, les está funcionando pero que muy bien.

La clave para que esto funcione es, siguiendo con el símil, buscar un "cargador" cuando entre los dos no se llegue a la totalidad. "Es bueno que el día que estéis mal de batería los dos, os deis un espacio: 'mira, me voy a correr, o me voy con mis amigos, mañana hablamos'", añade Patricia Benítez.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Aruser@s.