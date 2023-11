"¿Y si el otro tiene un día todavía peor, qué pasa?", se pregunta Alfonso Arús tras conocer los pormenores de la denominada 'técnica de la batería' que tan de moda está últimamente entre las parejas. Una chica lo explica así en un vídeo que no ha tardado en convertirse en viral: "Estoy teniendo ansiedad y se lo he comentado a mi pareja, a lo que él me ha preguntado '¿cuánta batería te queda hoy?'".

El truco es buscar el "cargador" si entre los dos no se consigue llegar al 100%. Algo con lo que los colaboradores de Aruser@s bromean, pero que puede ser una buena metáfora para este tipo de situaciones. "Es bueno que el día que estéis mal de batería los dos, os deis un espacio: 'mira, me voy a correr, o me voy con mis amigos, mañana hablamos'", apunta Patricia Benítez.

Sea como sea, lo cierto es que en plató tenemos a un firme defensor de esta táctica y la lleva usando con su pareja "desde el primer mes". Él es Hans Arús, el miembro más joven del equipo, pero su juventud no está reñida con su experiencia. "Es algo que sí que funciona y está muy bien. Por ejemplo, cuando una persona tiene que estudiar y está al 15%, el otro tiene que dar el otro 85", explica.