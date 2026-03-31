"Si te sientes solo, entra a charlar": el cartel solidario de una tienda de Cádiz que abre sus puertas al corazón de la gente

En Aruser@s destacan una iniciativa tan sencilla como humana que está conquistando las redes. Una tienda de barrio en Cádiz invita a sus clientes a algo más que comprar: a conversar.

"A todas las personas que os sintáis solas, podéis entrar solo a charlar". Así de directo es el mensaje del cartel que una tienda de Cádiz ha colocado en su escaparate. Una propuesta que no se queda ahí: "Podemos hablar de lo caro que está todo, del tiempo, de cómo están tus hijos o de qué vamos a hacer de comer", añaden, invitando a esas conversaciones cotidianas que muchas veces se echan de menos.

El establecimiento se llama 'La tienda de la vecina', lo regenta Sonia y está ubicado en la calle José del Toro, una de las más céntricas de Cádiz. Pero más allá de vender productos, donde cuentan con hasta 200 marcas españolas, muchas de ellas de proximidad y artesanía, su filosofía va mucho más allá.

"Quieren apostar por un tipo de comercio donde no solo se venga a comprar", explica Alba Sánchez en el plató de Aruser@s. "También buscan que la gente entre a hablar. Si hay personas mayores que quieren charlar con la dependienta, este comercio les anima a hacerlo", agrega la colaboradora, destacando que la iniciativa "se ha viralizado porque es una forma bastante más humana de entender el comercio".

Alfonso Arús no pierde la oportunidad de lanzar una pullita a Rocío Cano: "Si algún día te cansas del periodismo, este es tu trabajo"."Yo iba a la residencia a ver a mi abuela y no veas lo contentos que se ponían todos, ¡era la nieta que todos querían!", reconoce la tertuliana.

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