Algunos fans se han percatado de las posibles indirectas de Shakira a Alejandro Sanz. "Me encanta", afirma Patricia Benítez, que es la "presidenta del club de fans de la pareja": "Hacen la misma pareja, tienen la misma edad, están pasando un momento parecido...". Tatiana Arús da más detalles analizando algunas de las letras de la artista colombiana. Por ejemplo, en su último tema, 'El jefe', menciona la "tortura", que es el tema que hicieron conjuntamente hace años.

Sin embargo, este detalle no convence a Alfonso Arús, que pide más indirectas. Tatiana Arús afirma que hay otra frase que hace referencia "a que ella está picando piedra y no sabe si solo van a ser amigos o él busca algo más , porque está siendo una tortura". Y no solo eso, Tatiana Arús enseña más letras que apuntan en ese sentido. Por ejemplo, la canción 'Encariñada' que sacó Shakira el año pasado. "Estaba sola y te busqué, para que me tortures. Me estoy encariñando, demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos", dice Shakira en el tema.