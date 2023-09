Alfonso Arús enseña en Aruser@s las polémicas declaraciones de Álex, un figurante del videoclip de Shakira, 'Monotonía'. "Ha llegado a 200.000 millones de visualizaciones, anda que podían darnos un poquito más de 50 euros, que tenemos que pagarnos hasta el transporte para llegar hasta allí", afirma.

Por su parte, Patricia Benítez destaca que "padres que coincidían en el mismo colegio de sus hijos, una de las normas era no mirarle a la cara" a Shakira. Angie Cárdenas, en cambio, defiende la actitud de Shakira: "Estuve con ella en Japón y no me dijo que no le mirara a la cara". Es más, Angie Cárdenas afirma que con ella estuvo "encantadora".

Por otro lado, Alfonso Arús destaca la nueva denuncia a Shakira por otro fraude a Hacienda: "La frase de las mujeres facturan está muy bien, pero la de las mujeres tributan se la podía aplicar".