Sergio Ramos desvela que quiere dar un concierto en el Bernabéu: "Ojalá el día de mañana tenga la oportunidad"

Sergio Ramos desvela en este vídeo que recoge Aruser@s que le queda música para rato. Y es que la incursión del futbolista en el mundo de la canción no parece que vaya a ser algo puntual y él tiene grandes sueños.

Hace tan solo unos 15 días que Sergio Ramos lanzó su primera canción, 'Cibeles' -dedicada, a todas luces, al Real Madrid-, pero al escucharle hablar de sus proyectos, pareciera que llevara toda una vida en el mundo de la música.

El futbolista desvela en este vídeo del que se hace eco Aruser@s que lleva "10 o 15 años escribiendo, apuntando" y que tiene "18 o 20 temas guardados".

"Ojalá el día de mañana tenga la oportunidad de decir 'guau, anuncio un Bernabéu', pero primero hay que ir paso a paso", reflexiona en este fragmento de entrevista.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús alucina con que él también se esté 'amalumizando'.