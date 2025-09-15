"¿Te cagarás o no?": Un abuelo de 90 años vence a su nieto de 15 en un pulso y se hace viral

Aquí puedes ver el reto familiar que ha cruzado generaciones hasta llegar al plató de Aruser@s. Este joven lleva tiempo entrenando para ganar, pero su yayo sigue invicto.

¿Nieto o abuelo? La respuesta parece clara, pero no es la que muchos esperan. Un competitivo y emotivo pulso entre un joven de 15 años y su abuelo de 90 se ha hecho viral tras mostrar que la edad no siempre es una desventaja.

"Día uno hasta ganar a mi abuelo a un pulso", comienza diciendo el nieto en el vídeo, antes de documentar su particular cruzada contra la fuerza aparentemente inagotable de su yayo. Según cuenta, no es la primera vez que se retan, reconociendo resignado que "nunca ha ganado". "En teoría, por la edad, tú vas perdiendo fuera y yo voy ganando", comenta el joven, que intenta motivarse.

Con los brazos apoyados sobre la mesa y la abuela como jueza de excepción, comienza la batalla. El nieto hace un esfuerzo titánico, mientras el abuelo lo mira y suelta una frase para la historia: "¿Te cagarás o no?".

Pese a los intentos del chico, el abuelo vence una vez más, dejando a su nieto prácticamente en el suelo. "Ya me ganarás", le dice con ternura.