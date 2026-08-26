¿Septiembre es nuestro verdadero enero? Los expertos explican qué le ocurre a nuestro cerebro

Adiós vacaciones, hola madrugones: en Aruser@s, la colaboradora Paula Silvestre explica cómo nos afecta volver a la rutina en septiembre y por qué nos provoca un pequeño caos.

"¿Septiembre es nuestro verdadero enero?", plantea Alfonso Arús en el plató de Aruser@s para introducir la sección 'Top expertos' y hablar de cómo la vuelta a la rutina puede afectarnos. "Pasar de una flexibilidad total a unos horarios que hay que cumplir es un cambio muy brusco para nuestro cerebro. Por eso, muchos sentimos septiembre como si fuera el inicio de año", explica la colaboradoraPaula Silvestre.

Con el final de las vacaciones regresan las obligaciones y también los problemas para recuperar los horarios habituales de sueño. Así lo apunta Alfredo Rodríguez, psicólogo especializado en sueño. "Nos cuesta conciliar el sueño, nos despertamos a mitad de la noche, llegamos agotados...Esto nos ocurre porque nuestro reloj biológico no es tan rápido como quisiéramos", señala la tertuliana. Además, cuanto mayor haya sido la diferencia entre nuestros horarios durante las vacaciones y los del periodo laboral, mayor puede ser el desajuste. "A Marc Llobet no le hace falta, porque aterriza un domingo a las tres de la mañana y a las cinco está dando titulares", bromea Alfonso Arús.