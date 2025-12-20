Marc Llobet desvela los regalos de su amigo invisible: el muñeco de Maduro que suelta frases en inglés y el mini Donald Trump que insulta

Si aún tienes pendiente hacerle un regalo a tu amigo invisible o escribir la carta de los Reyes Magos, a lo mejor te interesa escuchar lo que nos cuenta Marc Llobet en Aruser@s Weekend.

Si estás cansado de regalar colonias, corbatas y calcetines y quieres ser el más original de esta Navidad, Marc Llobet tiene algunas ideas que pueden venirte muy bien para los regalos de estas fechas.

El periodista y colaborador de Aruser@s se cuela en la versión 'Weekend' del programa de laSexta para desvelar a Hans Arús cuáles han sido los obsequios estrella de su amigo invisible este año.

"¿Es cierto que te han regalado un muñeco de Maduro que suelta frases en inglés?", quiere saber el presentador. "Sí", confirma el colaborador. "¿Y sabes qué he regalado yo? Un mini Trump que insulta: 'Cerdita, cerdita, cerdita'", añade justo antes de presentar los 'gambazos' más destacados de los políticos esta semana.

