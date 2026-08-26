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El viral de Cate Blanchett abandonando el teatro de Londres en su bicicleta

"Se presupone que el actor o la actriz cuando va a una obra va en limusina, en algo glamuroso, menos si eres Cate Blanchett, que abandona el teatro en Londres en bicicleta", destaca Alfonso Arús.

El viral de Cate Blanchett abandonando el teatro de Londres en bicicleta

Alfonso Arús enseña en este vídeo de Aruser@s una imagen de Cate Blanchett que le ha gustado mucho: "Se presupone que el actor o la actriz cuando va a una obra va en limusina, en algo glamuroso, menos si eres Cate Blanchett, que abandona el teatro en Londres en bicicleta". "Saluda muy sonriente y se las pira para su casa", aplaude, por su parte, Tatiana Arús en este vídeo, donde Alba Sánchez celebra que estén volviendo a "los orígenes": "Dejan de maquillarse, tienen huertos...".

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