Alfonso Arús, tras las recomendaciones de un médico sobre dormir sin ropa interior: "¡En bolas todos!"

Con la llegada del calor, surge la eterna duda sobre cómo dormir mejor: ¿con ropa interior o sin ella? Alfonso Arús repasa en Aruser@s las recomendaciones del doctor David Callejo.

El doctor David Callejo explica que dormir sin ropa interior puede tener beneficios tanto para hombres como para mujeres. En el caso de los hombres, señala que "los testículos necesitan mantenerse aproximadamente dos grados por debajo de la temperatura corporal para funcionar correctamente", mientras que en las mujeres "reducir la humedad y la fricción en la zona íntima" puede resultar beneficioso. "Ojo que no va de fantasías, es una recomendación médica", aclara el doctor en sus redes. "Los hombres sin ropa interior tenemos los huevos frescos, ¡en bolas todos!", resume Alfonso Arús entre risas.

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